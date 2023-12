Maxi donazione di Pera. L’artista lascia casa e opere

Babbo Natale, al confronto, impallidisce. Il maestro Luciano Pera, artista di rilievo internazionale originario di Badia di Cantignano, e sua moglie Rosy Beruti hanno donato tutto – persino la loro dimora – alla Fondazione Banca del Monte. Un regalo immenso, simbolo di un passaggio del testimone che non vuolre, disperdere un patrimonio prima di tutto culturale. Infatti oltre ai possedimenti immobiliari i coniugi Pera hanno donato alla Fondazione Bml le collezioni artistiche. Si tratta delle pitture e sculture prodotte dal Maestro e delle opere e documentazioni da lui raccolte, insieme alla consorte, nonché della nuda proprietà degli edifici che le contengono. “Ho scelto la Fondazione Banca del Monte di Lucca – dichiara Luciano Pera – ritenendola l’Ente più idoneo alla conservazione della memoria mia e di mia moglie e alla valorizzazione delle mie opere. La ringrazio di aver accettato”.

Pera ha aggiunto che a tale scelta, di cui si sente soddisfatto, era stato indotto anche dal modo in cui la Fondazione sta mantenendo viva in città e nel mondo la figura di fratel Arturo Paoli - con cui in gioventù egli aveva condiviso speranze - il quale, ancora in vita, aveva lasciato la sua eredità spirituale proprio alla Fondazione. Il presidente Andrea Palestini ha sottolineato l’importanza artistica e anche economica dei beni donati, ha ringraziato i donanti per la fiducia riposta nella Fondazione, ha precisato che l’accettazione della donazione e dei “modi” concordati era dovuta, perché è compito istituzionale della Fondazione la valorizzazione dell’arte e degli artisti, specie locali.

“Ovviamente - ha precisato Palestini - la valorizzazione delle opere di Pera la faremo insieme a lui, perché, alle soglie dei cento anni, è vivo e vegeto, ricco di esperienze, dotato di una mente colta e intelligente e di uno spirito vigile e appassionato”. Palestini ha ricordato che si chiude un percorso fruttuoso iniziato sotto la presidenza dei suoi predecessori e condotto con la collaborazione di molti, tra cui la dott.ssa Alessandra Trabucchi, che aveva curato la selezione di alcune opere di Pera esposte la scorsa primavera, il consigliere Lamberto Serafini che ha tenuto le fila, il consigliere Mario Franchini, esecutore di una parte della donazione, gli avvocati Alberto Del Carlo e Marco Canari Venturi e il geometra Alessandro Pinelli. I coniugi Pera hanno ricevuto la medaglia coniata apposta dalla Antica Zecca di Lucca e riservata ai benemeriti della Fondazione.

Laura Sartini