Maurizio Landini venerdì sarà in città. Confronto aperto sui problemi del lavoro

Il Segretario Generale della Cgil nazionale Maurizio Landini sarà venerdì a Lucca per prendere parte all’assemblea aperta “Per un lavoro che dia futuro. Per una società più giusta ed inclusiva”, che si terrà al Cinema Moderno a partire dalle 15. L’evento organizzato dalla Cgil Lucca offrirà un momento di confronto durante il quale segretari e delegati provenienti da tutta la Toscana esporranno al Segretario Landini le condizioni e le problematiche nell’ambiente di lavoro. Da questo confronto a partirà la discussione sulle prospettive del mondo del lavoro rispetto all’evoluzione dello scenario nazionale a livello economico, politico e normativo. Ci sarà così modo di riallacciarsi alle istanze portate avanti dal sindacato nel corso della mobilitazione che ha animato la parte finale del 2023. All’assemblea saranno presenti il Segretario Generale della Cgil Toscana (nonché ex Segretario Generale della Cgil Lucca) Rossano Rossi e Fabrizio Simonetti, attuale Segretario Generale della Cgil Lucca. Chiuderà il Segretario Landini. Per assistere all’evento, per cui ci saranno 490 posti destinati al pubblico, è necessario telefonare alla sede della Cgil di Lucca o di Viareggio (0583 44151 o 0584 32531).