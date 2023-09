Matteo, neo laureato. I complimenti del sindaco

Il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, ha espresso i suoi complimenti a Matteo Giannini che ha ottenuto un bel 110 e lode in Ingegneria informatica all’Università di Pisa. "Lo ha fatto nei tempi previsti e senza ritardi - spiega il primo cittadino - ha sempre amato lo studio con queste medie di voti: Elementari 10, Medie 10, Liceo scientifico 100. Venerdì scorso ha portato a casa un 110 e lode discutendo la tesi “comparazione pratica degli algoritmi di cifratura per sistemi di evoting“. Lo aspetta ora un corso di studi sulla cybersecurity sempre all’ateneo di Pisa. Nonostante questi risultati Matteo ha anche una vita piena di passioni, impegni, svaghi e divertimenti. Senza voler usare troppe parole - conclude il sindaco - perché credo che di fronte a certi risultati non servano, dico che Matteo ci dimostra cosa possano essere e cosa possano fare i nostri giovani".

M.S.