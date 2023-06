Matteo Cesca cicerone da “Carra...mba“

Matteo Cesca, celebre attore lucchese – anche sulle scene di “Colorado Cafè“, veste i panni di specialissimo cicerone al Teatro del Giglio. Nodo al fazzoletto per lunedì 19 giugno quando Cesca ci guiderà da par suo tra aneddoti, battute, improvvisazioni, tuca tuca, maracaibo e molto altro alla scoperta degli abiti di scena della grandissima Raffaella Carrà esposti dal 18 al 24 giugno nel foyer e nel ridotto del Giglio. Per partecipare alla visita guidata, organizzata in due turni (il primo alle ore 16.30, il secondo alle 17.15), è necessario iscriversi compilando il form https:forms.gle3ut3ULbYwyH7RLJh7.

La mostra “Comè bello far la moda!“, una selezione dei più importanti abiti di scena di Raffellà Carrà, sarà allestita da domenica 18 al 24 giugno nel foyer e nel ridotto del Teatro del Giglio nell’ambito della Lucca Fashion Week. Una mostra prestigiosa, che è stata presentata per la prima volta a Sanremo 2023 e che arriverà a Lucca per la ricorrenza dell’ottantesimo compleanno dell’icona italiana, che ricorre appunto il 18 giugno. La mostra “Com’è bello far la moda!“ è visitabile gratuitamente al Teatro del Giglio tutti i

giorni da domenica 18 a sabato 24 giugno con orario 11 - 18 nell’ambito del progetto “Un teatro sempre aperto“.