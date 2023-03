“Matrimoni e Patrimoni“, istruzioni per l’uso anti-boomerang

Il libro che parla delle decisioni importanti che si prendono nella vita (gli studi, il lavoro, la famiglia, i figli, la vita a due, i soldi) sarà al centro della presentazione che si terrà domani alle 15.30 alla sala convegni Pinturicchio. Saranno le stessa autrice di “Matrimoni & Patrimoni” a parlare di come alcune scelte, a volte sensatissime nel breve periodo, possano trasformarsi in un boomerang nel lungo periodo. La presentazione è un evento organizzato da Cna Impresa Donna Lucca che viene dedicato alle donne (e non solo) nell’ambito del mese di marzo e che sarà fonte di molte riflessioni su temi quanto mai attuali riguardo all’indipendenza economica del mondo femminile.

Ospiti le due autrici e giornaliste: Debora Rosciani giornalista di Radio 24, dove conduce programmi di successo, esperta di mercati finanziari e finanza di famiglia e Roberta Rossi Gaziano, che scrive sul Blog Moneyreport.it ed è fra le donne che in Italia hanno maturato più esperienza nel campo della consulenza finanziaria indipendente.

“Se solo lo avessi saputo prima! – spiega Annamaria Frigo, presidente di Cna Impresa Donna (nella foto) –. Quante volte se avessimo potuto conoscere le conseguenze di un’azione avremmo preso una decisione diversa? Questo libro è una vera e propria guida che spiega come sta cambiando il mondo e quali conseguenze possono avere le proprie azioni attraverso le storie di tante persone che raccontano come hanno gestito le loro scelte fondamentali. Un libro che tratteggia scenari sul futuro del lavoro e dei supporti economici su cui potremo contare sempre meno, che si tratti dello Stato o del partner. Riflessioni e consigli su come investire il patrimonio, sviluppare il capitale umano dei figli e aiutarli a farsi strada nella vita“. All’evento, aperto a tutti, anche la presidente regionale di Impresa Donna, Monica Turini e le presidenti Cna Impresa Donna delle altre province toscane.