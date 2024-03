Match “poetico“ sul palco tra Pasolini e Pound, “Odi et amo“

La settimana “PPP Pea Pound Pasolini. Tre irregolari del Novecento”, realizzata dal Teatro del Giglio con il patrocinio del Comune di Lucca e del Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, si conclude con due spettacoli di prosa, entrambi firmati da Leonardo Petrillo, e un incontro con gli artisti. Stasera alle 21 al Teatro del Giglio va in scena Pasolini/Pound. Odi et amo di Leonardo Petrillo, con Maria Grazia Plos e Jacopo Venturiero, per la regia di Leonardo Petrillo, spettacolo incentrato sulla storica intervista che Ezra

Pound rilasciò nell’ottobre 1967, nella sua casa di Calle Querini a Venezia. L’idea dell’intervista, accolta dalla Rai, fu di Vanni Ronsisvalle, inviato speciale e caporedattore della cultura del Tg1: Ronsisvalle propose che ad incontrare il “poeta emarginato” ci fosse anche l’intellettuale più eretico del comunismo italiano, Pier Paolo Pasolini. Da una parte Pound, uno dei più importanti poeti viventi, che tornava a parlare dopo anni di silenzio, dall’altra Pasolini, un famoso regista e scrittore che si era esposto in prima persona e che non poteva certo essere definito un moderato. Pasolini e Pound, due universi distanti per politica, età e letteratura, ma con lo stesso amore per la poesia.

Domani (ore 21) e domenica (ore 16) l’appuntamento è ancora al Teatro del Giglio con Ezra in gabbia o il caso Ezra Pound, scritto e diretto da Leonardo Petrillo e liberamente tratto dagli scritti e dalle dichiarazioni di Ezra Pound; in scena Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini. Incontro con il pubblico: Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini (attori protagonisti di Ezra in gabbia) e Leonardo Petrillo (regista di Pasolini/Pound ed Ezra in gabbia) incontreranno il pubblico domani alle ore 18 all’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca (in piazza San Martino). Modererà Cataldo Russo. I biglietti per i due spettacoli sono in vendita alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320 – e-mail: [email protected]).