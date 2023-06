Master “MAI“: cinema e musica nell’auditorium del “Boccherini“

Sabato 3 giugno alle 21 all’Auditorium del Conservatorio “Boccherini”, una serata dedicata al cinema e alla musica con gli allievi di conservatorio e del Master MAI (Musica applicata all’immagine). L’orchestra del “Boccherini” suonerà infatti le musiche composte dagli studenti del master lucchese per tre cortometraggi selezionati dal prestigioso Roma Creative Contest, il Festival Internazionale dei cortometraggi che si tiene tradizionalmente nella capitale.

I corti musicati dagli allievi del master lucchese sono “Dream of glass” del regista Andrea Bancone con la musica di Giovanna Albano, Giulio Fagiolini, Giovanni Squitieri; “Manhunt”, diretto da Brando Bartoleschi con musica di Giacomo Petrini, Duccio Pieri, Stefano Sestani. Infine, “Cose dell’altro mondo” del regista Lorenzo di Nola, musiche di Mattia Cavallaro, Riccardo Vescovo.

Ogni cortometraggio verrà proposto più volte, con le diverse colonne sonore scritte dagli allievi, in modo da dare al pubblico e agli stessi compositori la possibilità di valutare approcci differenti allo stesso corto. L’orchestra del “Boccherini sarà diretta per l’occasione dagli stessi studenti-compositori.

Il Master MAI, inserito nell’offerta formativa del conservatorio “Boccherini”, è stato il primo master in Italia dedicato alla composizione musicale per teatro, cinema, televisione, radio e prodotti multimediali in genere. Si propone di creare una figura altamente specializzata nell’ideazione e nella progettazione di musica per immagini e accoglie ogni anno studenti provenienti da tutta Italia.

L’ingresso è libero e gratuito. Il posto a sedere è prenotabile sulla piattaforma Eventbrite. Per maggior informazioni: www.boccherini.it.