Master in Diritto sportivo. Al via il nuovo anno con i massimi esperti

Al via le iscrizioni al “Master Executive in Diritto Sportivo e Governo del Fenomeno Sportivo“, giunto al secondo anno, che si tiene a Lucca nella scuola IMT in collaborazione con Sport e Salute S.p.A., Associazione Italiana Avvocati dello Sport e Ordine degli Avvocati di Lucca. Il Master, in una prospettiva multidisciplinare, unica in Italia, e con una combinazione di lezioni teoriche e laboratori pratico-applicativi, è volto ad approfondire i principali profili giuridici, economici e sociali che riguardando il governo del fenomeno sportivo. E’ rivolto ad avvocati già attivi nel campo del diritto sportivo, professioniste e professionisti, non avvocati, che svolgono incarichi di carattere dirigenziale o amministrativo in federazioni sportive o altri soggetti attivi nel medesimo campo, nonché a neo-laureate e neo-laureati che intendono intraprendere una carriera professionale nel mondo del diritto e del management dello sport.

La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente la procedura on line entro il 21 gennaio prossimo, mentre le lezioni prenderanno il via il 2 febbraio alla scuola IMT di Lucca e si concluderanno a dicembre. Un’occasione importante e prestigiosa per chi intende muoversi nel mondo delle società sportive con quella professionalità multidisciplinare oggi sempre più necessaria. Coordinatore del comitato di gestione è l’avvocato Florenzo Storelli, mentre il comitato scientifico è coordinato dal professor Andrea Averardi. Del comitato di getione fa parte anche il professor Lorenzo Casini, presidente della Lega Calcio di Serie A.

Sono previste cinque fasi: “Lo sport tra diritto ed economia”; “Sport e società”; “Le frontiere del fenomeno sportivo e le nuove tecnologie”; “I fondamenti del diritto sportivo” e “La giustizia sportiva nazionale e internazionale”, per un totale di 200 ore, di cui 32 di laboratorio, con lezioni in italiano. La frequenza delle attività formative è obbligatoria per l’80% delle ore totali previste.

Lo scorso 15 dicembre si è concluso il primo master a IMT, con la cerimonia di consegna dei primi 10 diplomi (nella foto in alto). Per questa seconda edizione è previsto un limite di 30 iscritti. Confermati i docenti selezionati lo scorso anno per una vastissima gamma di materie.

Oltre a diritto ed economia, si approfondiranno anche altri temi legati al mondo dello sport come neuroscienze, data analysis, reputation, comunicazione (media e social), gestione dei grandi eventi, business, doping, sicurezza nelle manifestazioni, scommesse, video-gaming (e-sport), cyber-security, fake news e molto altro.

“Quello che è fondamentale in questo master – sottolinea l’avvocato Florenzo Storelli – è appunto la sua multidisciplinarità che lo differenzia rispetto ad altri corsi che si tengono in Italia. E noi siamo orgogliosi di ospitare questa eccellenza nazionale proprio qui a Lucca“.

P.Pac.