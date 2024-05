Master in decision intelligence. Intelligenza artificiale, umana e strategica: il corso a Imt

È partito ieri alla Scuola Imt Alti Studi di Lucca il master in “Decision intelligence”, un progetto che vede la collaborazione con Geal Spa e che punta alla formazione di leader moderni. Il master ha l’obiettivo di migliorare le performance organizzative e guidare l’innovazione responsabile nel contesto aziendale moderno. Un’evoluzione delle abilità del futuro che Imt, si legge in una nota, "mirano a fornire ai professionisti competenze avanzate nel processo decisionale strategico, organizzativo ed economico, assieme a capacità di analisi dei dati grazie all’applicazione delle tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning". Prosegue Imt: "Abbiamo accolto la sfida di Geal - afferma Sibilla Di Guida, professoressa in Economia comportamentale alla Scuola IMT e componente del comitato scientifico del master assieme ai professori Mirco Tribastone e Emiliano Ricciardi - per la progettazione di un master davvero innovativo, che si basa sui risultati scientifici più recenti e di frontiera e che mette insieme aspetti diversi, normalmente trattati separatamente quali l’intelligenza artificiale, l’intelligenza umana e quella strategica-comportamentale; l’obiettivo - conclude - è quello di formare profili professionali capaci di guidare il proprio team in contesti altamente sfidanti e innovativi".

Soddisfazione per questo nuovo percorso intrapreso, arriva anche da Salvatore Pipus, amministratore delegato e direttore generale di Geal che sottolinea "l’entusiasmo con cui l’azienda ha proposto alla Scuola IMT questa prima edizione del Master in Decision Intelligence per iniziare un percorso di collaborazione, condividendo competenze, esperienze e coinvolgendo alcuni dei principali soggetti nazionali ed internazionali".

Il manager, si dice certo "che questo sarà il primo passo per attuare altre iniziative con il team di Imt".

Saranno tre i moduli in cui si articola la didattica: intelligenza umana, che affronterà i principi base delle neuroscienze, processi decisionali e bias cognitivi, architettura delle scelte, che sarà incentrato sui temi della motivazione, delle strategie, della negoziazione, della collaborazione e della sostenibilità e infine intelligenza artificiale su data visualization, data science, cybersecurity e machine learning.

Imt, ancora una volta, dimostra di essere un importante polo di formazione che si basa sulla competenza e la multidisciplinarietà.

