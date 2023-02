Maschere e balli per il Gran Galà del Carnevale alla Cavallerizza

Ci siamo. L’appuntamento è per stasera all’ex Cavallerizza di Piazzale Verdi per il Gran Galà di Carnevale, che propone balli, cocktail e naturalmente maschere, non necessariamente d’epoca. Infatti sarà possibile accedere alla serata danzante sia con costume d’epoca che con altra maschera di Carnevale che con abbigliamento elegante e maschera. L’appuntamento è per le 22. Gli ospiti saranno accolti con balli a tema a cura del Laboratorio Brunier. Dalle 22 Dj set con Fabio Mago DJ. Il costo del biglietto è di 30 euro e dà diritto ad un drink. I biglietti sono acquistabili alla biglietteria del Teatro del Giglio, oppure online su www.ticketone.iteventseriesgran-gala-del-carnevale-3321913. Sunflower Lucca curerà i cockail. Parte del ricavato proveniente dalla bigliettazione della serata sarà devoluto in beneficienza. Dedicato invece ai bambini, domani si svolgerà il Carneval San Francesco, a partire dalle 14.30 in piazza San Francesco. In questo caso l’ingresso è libero per tutti, grandi e piccoli, e ci saranno giochi a cura de I Chicchi d’Uva e dell’associazione Laboratorio Brunier.

“Abbiamo messo il massimo impegno per accendere anche la festa del Carnevale 2023 nella nostra città, sia per i cittadini, grandi e piccoli, che per i visitatori – sottolinea l’assessore al turismo, Remo Santini –. E mentre si avvicendano gli ultimi eventi in maschera, come amministrazione siamo già all’opera per quello che sarà il Lim, Lucca in Maschera, 2024. Programmare per tempo è fondamentale, e questo vale per tutto, da Lucca Magico Natale al Carnevale a tutti gli eventi, anche nuovi, che a mano a mano sveleremo“.

Grande attesa anche per una novità assoluta, dal titolo “Lucca Gustosa“, che l’assessore Santini ha appena lanciato alla Bit, Borsa internazionale del Turismo, e che si terrà l’11 e 12 marzo.