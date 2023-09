Marzia Toni di Lucca nel nazionale di Federottica: importante riconoscimento

Importante riconoscimento per l’imprenditrice Marzia Toni che è stata eletta nel Consiglio Nazionale Federottica, la più importante associazione degli ottici optometristi d’Italia. Toni, titolare dell’omonima ottica nel centro storico, è la presidente interprovinciale di Federottica per Confcommercio Lucca e Massa Carrara. L’elezione nazionale è arrivata con un alto numero di preferenze che rende ancora più prestigioso il riconoscimento ottenuto da Toni. Da sempre nel mondo Confcommercio e Federottica, di cui è presidente sul territorio dal 2014, è sempre stata in prima linea nella tutela della professione dell’ottico. Tante le iniziative promosse come Bimbovisione, un programma d’interventi informativi svolti presso le scuole per combattere le cattive abitudini dei bimbi e causa dell’affaticamento visivo, gli screening visivi gratuiti in diverse piazze di Lucca e Massa Carrara per la prevenzione visiva e lo screening della vista, i percorsi di aggiornamento professionale su varie tematiche svolte anche in collaborazione con primarie aziende del mondo dell’ottica.

La sua presenza nel consiglio nazionale permetterà a Lucca di avere un importante filo diretto con la sede centrale, anche se Toni ha sempre partecipato attivamente alle iniziative della federazione trasmettendo le novità normative riguardanti la professione dell’ottico e le iniziative a tutela della categoria e promozione su tutto il territorio di Lucca e Massa Carrara. A lei vanno le congratulazioni dei vertici di Confcommercio, dal presidente Rodolfo Pasquini alla direttrice Sara Giovannini e al segretario di Federottica interprovinciale Andrea Giammattei.