Martinelli: "Lotteremo fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Obiettivo, finire a testa alta"

"Lotteremo fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata, al massimo delle nostre possibilità, senza regalare niente a nessuno, di questo statene certi". Questo il pensiero dell’allenatore del Pieve Fosciana Daniele Martinelli, dopo avere metabolizzato a fatica l’ingiusta sconfitta di Dicomano di sette giorni prima, uno stop che, di fatto, aveva posto la parola fine alle residue speranze dei garfagnini, e dopo avere imposto lo zero a zero alla Larcianese, formazione in lotta per i play-off, salita domenica scorsa a San Romano convinta di avere vita facile contro l’ultima della classe.

Con qualche assenza imprevista e con alcuni ragazzi in ruoli non loro, i biancorossi sono riusciti a imbrigliare i pistoiesi, per la soddisfazione del trainer: "Dopo tanta amarezza, siamo a commentare un risultato positivo, che serve a poco, ma che premia l’impegno della squadra, capace di affrontare questo recupero con impegno e applicazione tattica. La prestazione è stata molto buona, come altre volte del resto, dove però non abbiamo raccolto quanto prodotto sul campo, un po’ il nostro limite. Dopo la pausa pasquale prepareremo bene le ultime giornate di campionato, con l’obiettivo di finire a testa alta, con dignità e serietà, ripeto, fino all’ultima domenica".

Poi il Pieve Fosciana inizierà a pensare al futuro, che si chiama Prima categoria: anche se la sensazione è che società e staff tecnico siano già proiettate alla prossima stagione.

Flavio Berlingacci