Martedì festa a Rocca Soraggio

Martedì 2 maggio, sarà una giornata particolare per Rocca e tutta la Valle di Soraggio, in Comune di Sillano Giuncugnano, e zone limitrofe. A cura della Confraternita del Volto Santo di Rocca Soraggio, ci sarà la ricollocazione della mensa in pietra sull’altare maggiore, che lo ricopriva da secoli, tolta poi alcuni decenni fa in occasione del cambiamento liturgico della Messa con il celebrante rivolto al popolo e posta da parte in un angolo. E’ stato nell’occasione realizzato un piedistallo in ferro battuto, artisticamente lavorato dall’artigiano Paolo Corsi di Piazza al Serchio, per sostenere la pesante pietra. Alle 19, verrà celebrata la Messa dall’arcivescovo Paolo Giulietti, insieme a don Michel Murenzi e don Alessandro Gianni, e durante il rito religioso verrà effettuata la promulgazione dello Statuto della Confraternita.