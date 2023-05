Martedì apre il cantiere per asfaltare via Lungo il fosso

Si parte con l’apertura del cantiere, martedì 9 maggio, per l’intervento di asfaltatura in via Lungo il fosso di Montecarlo che, a dispetto del nome che potrebbe trarre in inganno, si trova a Marginone, frazione di Altopascio. Opera attesa da anni dai residenti e non solo, visto che il manto bituminoso era davvero dissestato. L’onere finanziario è di circa 80mila euro. Ha seguito la vicenda l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Mastromei. I cittadini attendevano da tempo un intervento in questa zona di territorio.

Da anni chiedevano di mettere in sicurezza la strada che, essendo in pessime condizioni di manutenzione, rischiava di diventare pericolosa: il lavoro consisterà nella sistemazione delle ‘sbavature’ di asfalto nel tratto lungo le barriere antirumore autostradali e il completo rifacimento del tratto tra la curva e l‘incrocio con via dei Vetturali. Prosegue, quindi, il piano asfalti che porta a intervenire pezzo dopo pezzo nelle varie zone del territorio. Proseguirà inoltre la manutenzione e il risanamento delle altre strade comunali e dei marciapiedi, procedendo secondo un ordine di priorità in base alle varie necessità. Un’operazione "a tappeto" che permetterà di restituire alla cittadinanza luoghi sicuri.

M.S.