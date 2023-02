Martedì al via le indagini dei periti

Prenderanno il via martedì 14 febbraio gli accertamenti dei periti per chiarire le cause della tragica esplosione di gas che il 27 ottobre scorso a Torre provocò la morte di tre persone: Luca Franceschi, 69 anni, la compagna Lyudmyla Perets di 44 e Debora Pierini, neomamma di 26.

I tecnici impegnati nella ricostruzione dell’accaduto al momento sono otto: 1 nominato dal pm, 3 dal gip e 4 dalla difesa.

Le operazioni peritali partiranno appunto il 14 febbraio prossimo a Torre. Si procederà con l’esame accurato del luogo del disastro, dove sorgevano le due abitazioni polverizzate dall’esplosione, tuttora sotto sequestro, anche con l’utilizzo di droni.