Marlene Kuntz e Marco Vichi Il festival del bosco chiude col botto

Cultura e natura s’incontrano alla prima edizione del “Festival del bosco” del Compitese e Monte Pisano, che si avvicina alla chiusura con due ospiti d’eccezione: i Marlene Kuntz (domani, sabato) e Marco Vichi (domenica). La band di rock alternativo, nota già a partire dagli anni novanta del secolo scorso, presenterà il nuovo docufilm “Karma Clima. Il mondo brucia e noi?”, proiettato in anteprima internazionale a maggio al Trento Film Festival. Il progetto, che unisce cultura e riflessione sul cambiamento climatico, racconta le tre residenze artistiche della band e la trasformazione necessaria dei territori come laboratori d’innovazione. L’appuntamento sarà preceduto dall’incontro-dialogo con la scrittrice Elena Magnani (“La segnatrice”, Giunti Editore, ore 18), dalla presentazione del libro di Francesco Ferrini (“Alberi e gente nuova per il pianeta”, Elliot, ore 16) e dall’incontro sulle reti ecologiche diffuse per la tutela della biodiversità tra Comune di Capannori e Consorzio di Bonifica Toscana Nord (ore 15), con Ismaele Ridolfi (presidente Consorzio Bonifica Toscana Nord), Giordano Del Chiaro (assessore al Comune di Capannori) e Arianna Chines, biologa.

Di natura e letteratura si tornerà a parlare domenica, alle 18, con lo scrittore Marco Vichi. L’appuntamento, dal titolo “Ombre nel bosco”, non solo accenna al suo ultimo romanzo (“Ombre”, Guanda editore) e al contesto del Festival, ma anticipa di un paio di giorni l’uscita dell’ultimo capitolo del commissario Bordelli (“Nulla si distrugge”, Guanda Noir). Sempre domenica, con inizio alle 19.30, un’altra anteprima nazionale: l’alpinista Andrea Lanfri presenterà per la prima volta il suo ultimo libro, “Over. Il mio Everest e altre montagne” (edizioni Solferino), in uscita la prossima settimana ma disponibile al Festival. Insieme a Lanfri e al consulente editoriale Salvatore Vitellino, ci saranno anche i giornalisti Luca Calzolari e Roberto Mantovani, interpreti di un reading letterario sul Monte Everest.

Per chiudere con leggerezza, l’ultimo appuntamento del “Festival del bosco” è con una commedia degli equivoci, grazie allo spettacolo teatrale “Le disavventure di un tassista” messo in scena dalla compagnia teatrale “L’Anello” (ore 21.30). Mentre per l’intera giornata, domenica 18, l’attore e regista Stefano Filippi realizzerà i suoi “Ritratti scritti” al pubblico presente.