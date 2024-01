Marina Militare nelle scuole. Incontri con gli studenti

La Marina Militare si è fatta promotrice di un’iniziativa, indirizzata alle ultime classi delle superiori di tutta Italia. L’intento è stato quello di dare l’opportunità agli studenti di conoscere le prospettive di studio che la Marina può offrire, organizzando a tale scopo incontri promozionali e di orientamento. Il primo si è svolto lunedì 15 all’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Carrara-Nottolini-Busdraghi“, con la partecipazione di ben 60 alunni. Nello stesso giorno, è stato posizionato in piazza Grande un pullman con la funzione di Centro Mobile Informativo.

Il giorno seguente, la Marina Militare è poi “sbarcata“ nella Media Valle ed è “approdata“ all’Istituto Tecnico Tecnologico “Ferrari“, a Borgo a Mozzano, e successivamente al Liceo Economico Sociale e all’Istituto Alberghiero, entrambi a Barga. L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di illustrare agli studenti delle classi IV e V le varie possibilità di orientamento ed i percorsi di studio offerti dalla Marina dopo il diploma.

Due ufficiali e due giovani cadetti dell’Accademia Navale di Livorno hanno tenuto gli incontri, suscitando nei ragazzi un vivo interesse, dimostrato dalla loro attenzione e dalle tante domande scaturite durante gli interventi. I relatori sono stati accompagnati da alcuni soci dell’ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia). I componenti della Marina sono stati poi accompagnati dai Soci ANMI a visitare il monumento “ai caduti del mare“, in località Chitarrino a Fornaci, dove hanno potuto ammirare la grande ancora posta in mezzo alla rotatoria, con sullo sfondo, in lontananza, la sagoma della Pania.

Luca Galeotti