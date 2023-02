Maria Stella Adami è la nuova direttrice del dipartimento della Medicina generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest. E’ entrata in servizio lunedì 6 febbraio, sostituendo Alessandro Dini (dal 1° febbraio in pensione), e resterà in carica per tre anni.

La delibera di nomina era stata firmata lo scorso 3 febbraio dalla direttrice generale dell’Asl Maria Letizia Casani. Maria Stella Adami, di Gallicano, in Valle del Serchio, è medico titolare di convenzione di medicina generale dal 2003 (in precedenza, dal 1995, aveva lavorato nella Guardia medica). Nell’ultimo periodo è stata coordinatrice dell’aggregazione funzionale (AFT) della Garfagnana.