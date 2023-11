Maria Luisa torna a Palazzo Ducale, porte aperte anche alle scuole

Appuntamento di scoperta e conoscenza oggi, aperto anche al pubblico, a Palazzo Ducale, nell’ambito del concorso per gli istituti scolastici del territorio della provincia di Lucca sul tema “Le opere di Lorenzo Nottolini, Regio Architetto ed Ingegnere (Lucca, 1787-1851)”. Organizzata e promossa dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara (Ufficio IX), in collaborazione con la Provincia e con il coordinamento del professor Pietro Paolo Angelini, la giornata di Formazione su Lorenzo Nottolini e Maria Luisa di Borbone, la committente delle sue prime opere, si intitola “Maria Luisa ritorna nel suo Palazzo”.

Il programma prevede: alle 10.30, per le classi terze della scuola media “Carlo Del Prete”, una visita guidata ai locali di Palazzo Ducale a cura della Provincia e di Turislucca; nella sala dell’Armeria avrà luogo la proiezione del documentario “Noi Maria Luisa, Infanta di Spagna, Duchessa di Lucca” a cura di Pietro Paolo Angelini, regia di Paolo Marchetti, presentato al 35° Festival del Cinema di L’Alfàs del Pi (Spagna) lo scorso luglio.

Alle 15.30 una seconda proiezione del documentario, sempre nella sala dell’Armeria, è aperta al pubblico e a studentesse e studenti degli istituti superiori. Maria Luisa di Borbone era figlia del re di Spagna Carlo IV, fu data in sposa nel 1795 a Ludovico di Borbone, duca di Parma e Piacenza, per rinvigorire i rapporti di controllo che la Spagna deteneva sul piccolo ducato emiliano. Il Congresso di Vienna affidò a Maria Luisa il Ducato di Lucca che governò con impegno dal 1817 fino alla morte sopraggiunta nel 1824. La duchessa di Lucca mantenne dignità e onori di regina. Da sovrana illuminata sentì costantemente la responsabilità del governo. A suo favore devono essere ascritti l’impulso profuso nelle opere pubbliche e in quelle per l’istruzione e la modernizzazione economica del ducato.