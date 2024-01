Marginone senza medico. Magrini in pensione e non c’è il sostituto

I cittadini di Marginone, frazione di Altopascio, rimarranno senza medico di famiglia dal primo febbraio, quando andrà in pensione il dottor Giuseppe Magrini.

Purtroppo il passaggio ad altri professionisti è ostacolato dal fatto che praticamente tutti hanno raggiunto il numero massimo, circa 1500, di mutuati, al netto dei ricongiungimenti familiari. Si è cercata una soluzione, ma senza trovarla e sollecitano l’Asl ad intervenire. Ancora pochi giorni e saranno costretti a rivolgersi ai territori limitrofi, a Porcari ad esempio, oppure a Montecarlo.

Una soluzione che provoca non pochi disagi ai residenti, soprattutto agli anziani e alle persone più deboli. Per questo è stata avviata una raccolta firma calla farmacia di Marginone che, in pochi giorni, ha raccolto circa 200 adesioni.

"La gente arriva da noi e chiede come poter fare – spiega la dottoressa Adriana Ercolani che dirige il presidio farmaceutico di Marginone – la comunità è preoccupata. Tra cinque giorni c’è questa scadenza. Lanciamo questa specie di appello per cercare di risolvere la questione che sta a cuore a tutti".

"Ci sono molti anziani – ricorda la dottoressa Ercolani - che hanno difficoltà o impossibilità, addirittura, a spostarsi e che devono chiedere a familiari e congiunti di essere accompagnati perché da soli non possono, anche con i mezzi pubblici".

Anche la Asl si è interessata alla vicenda e spiega: "Entreranno in servizio 4 nuovi medici convenzionati per l’assistenza primaria, i cui nominativi verranno resi noti non appena l’ufficio preposto comunicherà ufficialmente l’avvio della convenzione e saranno espletate le ultime procedure relative all’autorizzazione degli ambulatori e degli orari stabiliti dai singoli medici. A questo proposito si fa presente che la Zona distretto fornisce ai professionisti alcune indicazioni di massima ma è poi il medico neoconvenzionato che, in autonomia e libertà, decide sede e orario del proprio ambulatorio, comunicandolo all’Azienda. Nel frattempo - per far fronte ad eventuali esigenze assistenziali (visite e prescrizioni) della popolazione dell’area Altopascio, Porcari e Montecarlo, la Zona Distretto sta attivando un ambulatorio nella sede del Centro sanitario di Turchetto".

Massimo Stefanini