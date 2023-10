Marcus Miller, che show. Tutto esaurito al Giglio

Uno show straordinario, come ogni volta che Marcus Miller (nella foto di Andrea Simi) sale su di un palco. Questa volta, quello del Teatro del Giglio, completamente gremito e senza alcun biglietto omaggio, come riferito da Mimmo D’Alessandro, da tanti anni organizzatore di ogni concerto italiano di Marcus. Miller è “il basso“. Punto. Jazz, fusion, funk, rock, blues, black, non fa differenza, parliamo del numero uno nel mondo. Persino musica classica, visto che, dopo aver sottolineato la sua emozione di "suonare in questo splendido teatro dove cent’anni fa esordivano le opere del maestro Giacomo Puccini", Miller ha riproposto il tema di “O mio babbino caro“ del “Gianni Schicchi“, prima di lanciarsi nella classica “Tutu“, scritta per il numero uno del jazz e non solo, Miles Davis.

Non è solo la bravura o la perizia o il gusto di Marcus, a decretarne il successo: sul palco Miller riesce comunicare i propri sentimenti, la gioia di suonare davanti a un pubblico (letteralmente adorante, con tanti e tanti musicisti), tenendolo inchiodato (si fa per dire) all’ascolto e alla visione. E non si riesce a smettere di muovere o battere i piedi, le mani o qualsiasi altra parte del corpo per star dietro al ritmo, alle battute scandite dal suo basso, per tutte e due le ore del concerto.

Brani vecchi e nuovi di quarant’anni di carriera, tra collaborazioni (soprattutto quella con Miles Davis, ma anche con David Sanborn, Roberta Flack, Aretha Franklin, Chaka Khan, Al Jarreau, Bob James, Lalah Hathaway and Wayne Shorter) e carriera solista, l’omaggio al maestro Jaco Pastorius (“Mr. Pastorius“, anch’essa scritta e incisa con Miles) e agli schiavi africani (“Afrodeezia“) per ricordare non solo l’orgoglio delle radici ma anche le atrocità del passato, molto utili in un mondo che oggi è sempre più dilaniato da guerre palesi o nascoste.

Tutto scorre in due ore di musica praticamente senza interruzioni, dove Miller lascia ampio spazio ai suoi ottimi musicisti: Anwar Marshall alla batteria, Donald Hayes al sax, Russell Gunn alla tromba e Xavier Gordon alle tastiere. La serata si chiude con la cover beatlesiana “Come together“, dove Miller chiede e ottiene dal teatro il coro “over me“ per chiudere il ritornello. Ma tutto quello che parte dal palco, è tornata al palco. Difficilmente all’uscita si vede gente così felice e soddisfatta. Lui promette ai fan di tornare a luglio al Summer e se lo dice lui ci crediamo. Grazie Marcus, ti aspettiamo.