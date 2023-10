Marcucci (Libdemeuropei) bacchetta Pardini: "Il sindaco di Lucca fa retromarcia, bene"

"Il sindaco di Lucca fa retromarcia, bene". A dirlo è, in una nota, il presidente di Libdemeuropei Andrea Marcucci (nella foto). "Da giorni, insieme alla consigliera comunale Silvia Del Greco abbiamo consigliato al primo cittadino di Lucca Mario Pardini, di intitolare, avvalendosi del suo ruolo e della sua autorità, una strada a Sandro Pertini - aggiunge Marcucci - . Ci ha messo del tempo a capirlo, ma alla fine ci è arrivato: finalmente. Il discredito creato dalla sua maggioranza in questi giorni gli serva da lezione: o riesce a tenere a bada i suoi assessori e consiglieri o per lui la strada sarà inevitabilmente segnata".