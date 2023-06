Marcucci, "Azione di Veronesi sul Centenario Pucciniano fallimentare"

"Alberto Veronesi è da mesi il presidente del comitato delle celebrazioni. Considero la sua azione fino ad ora decisamente fallimentare. Lucca e tutta la sua provincia stanno perdendo un’occasione storica, che non ricapiterà".

E’ praticamente senza appello il giudizio dell’ex senatore del Partito Democratico e ora presidente dei Liberali democratici europei, Andrea Marcucci sull’operato, già al centro di numerose polemiche, del maestro Veronesi, nominato nell’estate scorsa presidente del Comitato dall’allora Presidente del consiglio Mario Draghi.

Come si ricorderà, Marcucci, insieme all’allora senatore di Forza Italia Mallegni, fu tra i più convinti sostenitori della creazione di un Comitato per il Centenario pucciniano in grado di avere risorse consistenti e che fosse in grado di celebrare adeguatamente la ricorrenza, garantendo una ricaduta sul territorio. Per Marcucci, la sequenza di polemiche, ultima delle quali sul caffè Di Siro, sono persino una fitta al cuore.

Proprio sulla vicenda dello storico caffè era intervenuto nei giorni scorsi Veronesi sottolineando come nessuno si fosse fatto avanti per chiedere fondi per la sua riapertura al Comitato.

"Tutte le polemiche di questo periodo – aggiunge Marcucci – compresa la vicenda dello storico bar lucchese Caselli-Di Simo sono per me dolorose".

"Tra tutti gli enti coinvolti - prosegue" , nessuno riesce a fare qualcosa per riaprire un luogo storico della cultura lucchese, così legato alla biografia del Maestro. Non erano questi i miei obiettivi quando presentai il disegno di legge per istituire le celebrazioni pucciniane".

Fabrizio Vincenti