Marciapiedi e nuove piste ciclabili “Quasi due chilometri di cantieri“

Missione marciapiedi, dove ghiaino e foglie, troppo spesso, la fanno da padrone rendendoli disagevoli e insicuri. Si parla di 1.130 metri di marciapiedi già riqualificati con 410mila euro di spesa, e di altri 7 interventi per 1.680 metri (e una spesa di 1.2milioni di euro), in cantiere o in fase di affidamento. “Abbiamo tenuto fede alle promesse e alle richieste dei cittadini, molte delle quali annose – affermano l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani e il consigliere comunale Giovanni Ricci (Forza Italia) –, un investimento in questi due anni di oltre 1.5 milioni di euro che va a eliminare marciapiedi di ghiaino, sempre in disordine o perennemente allagati sostituendoli con percorsi pedonali o ciclo pedonali – ove possibile con superfici intonate al contesto, asfalto natura o piastrelle e superfici drenanti per dare un nuovo decoro a numerose zone della prima periferia della città frequentate tutti i giorni da migliaia di persone soprattutto a quelle con limitate capacità di deambulazione. Ma intere zone saranno interamente riqualificate, penso a via dello Stadio dove sarà finalmente riorganizzata la zona di sosta e inseriti alberi ed aiuole. Importante e non più rimandabile la costruzione di una vera e propria pista ciclo pedonale in via Cavour”.

Lavori in affidamento: Viale Cavour, in questo caso verrà realizzato un collegamento ciclopedonale fra la Stazione ferroviaria e il sottopasso di San Concordio con inserimento di un percorso a punti led che darà nuova sicurezza a tutto il percorso; costo previsto 400mila euro. Percorso pedonale fra viale Carlo Del Prete angolo via Barsanti e Matteucci fino a via Tinivella compresa (590 metri); riqualificazione perimetro di piazza Curtatone (140 metri) e di via dello Stadio (lato sud 260 metri) per un costo totale di 950mila euro.

Lavori in esecuzione – si avvia alla conclusione il cantiere di via Gramsci (lato nord zona Stadio) e via Pelliccia (lato est) per 360 metri e un costo complessivo di 174mila euro.

Lavori completati: Via Vecchia Pesciatina (lato nord 390 metri), via delle Tagliate II S. Anna (lato ovest 155 metri), via Nicola Bandettini (lato nord 85 metri); via Passaglia (lato nord 80 metri); via Francesconi (lato est 320 metri); via Ungaretti angolo via Bandettini (lato est 480 metri) e percorsi all’interno parco Robinson e nuovi giochi (via Don Minzoni 100 metri) il tutto per una spesa di 410mila euro.

L.S.