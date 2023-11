Marcialonga “Sfida estiva sulle Mura“

La Marcialonga Summer sulle Mura. Questa la sfida lanciata da Angelo Corradini, dal 1980 patron della Marcialonga, la mitica gara di sci di fondo di 70 chilometri tra Moena e Cavalese in Trentino, ospite lo scorso weekend del Panathlon Club di Lucca e dello Sci Club lucchese La Focolaccia, insieme ai Senatori della Marcialonga, cioè coloro che hanno partecipato a tutte le edizioni. Il presidente della granfondo, insieme anche al direttore Davide Stoffie e ai senatori presenti, hanno infatti apprezzato la calda accoglienza e l’entusiasmo che hanno trovato a Lucca in questi due giorni, oltre alla bellezza della città.

La proposta è arrivata dopo la conviviale del Panathlon Club di Lucca, che si è svolta sabato 11 novembre al ristorante Stefani di San Lorenzo a Vaccoli, e dopo il giro completo delle Mura con gli ski roll organizzato per domenica 12 novembre dallo Sci Club lucchese La Focolaccia sempre insieme al Panathlon. Nel corso della conviviale alla quale hanno partecipato gli assessori allo sport del Comune di Lucca Fabio Barsanti e del comune Capannori Lucia Micheli, i leggendari Senatori, che hanno partecipato a tutte le edizioni della Marcialonga, hanno raccontato episodi e aneddoti di una manifestazione entrata ormai nel mito dello sport. Questi grandi ospiti, che per la prima volta si sono ritrovati insieme al di sotto degli Appennini, sono stati accolti a Lucca dal socio Panathlon Aulo Avanzinelli, uno dei 9 uomini ‘bionici’. Presenti oltre a Avanzinelli, Corradini e Stoffie – i Senatori Costantino Costantin, Luigi Delvai, Odillo Piotti, Fabio Lunelli.

In un incontro caratterizzato da un’atmosfera di grande amicizia e condivisione, hanno raccontato il loro mezzo secolo di fatica ed emozioni fra i paesaggi incantati delle Valli di Fiemme e Fassa, partendo dall’edizione del 1971 e arrivando all’ultima, del 2023. Notizie storiche anche inedite, racconti, confidenze e simpatici aneddoti che hanno trasmesso vive emozioni. Al termine della serata tutti gli ospiti sono stati premiati dal presidente del Panathlon Club di Lucca Guido Pasquini. Riconoscimenti anche per il presidente dallo Sci Club lucchese La Focolaccia Claudio Salvetti e per i suoi collaboratori, che tengono alto da anni il nome di Lucca, anche in terra trentina.

Alessia Lombardi