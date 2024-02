Marcia per la Palestina. In corteo per la pace ”Stop al genocidio“

Una manifestazione per evidenziare il genocidio della popolazione palestinese. L’appuntamento è oggi alle 16 in piazzale Verdi da dove i partecipanti inizieranno a sfilare lungo le strade cittadine. Numerose sono le adesioni a questa iniziativa partita dal “Collettivo Nuova Resistenza” e subito appoggiata dalle forze di sinistra presenti a Lucca e Piana.

"Chiediamo la fine del genocidio portato avanti dallo Stato di Israele a Gaza – si legge in una nota del Collettivo a firma di Matteo Pelleriti – e del colonialismo, dell’apartheid e dell’occupazione sionista in tutta la Palestina; invitiamo tutti i cittadini e le associazioni a unirsi sottolineando che questa guerra non sarebbe possibile senza l’appoggio incondizionato, materiale e mediatico, che il nostro Paese e tutto l’occidente, subordinato agli Usa, fornisce allo stato di Israele; è perciò fondamentale organizzarci e mobilitarci anche nella nostra città, come milioni di cittadini di tutto il mondo, a sostegno del popolo palestinese e della sua resistenza".

Incondizionata l’adesione di Potere al Popolo che parla di "genocidio della popolazione palestinese da parte di Israele nella Striscia di Gaza e nei territori palestinesi occupati, in corso ormai da più di 100 giorni e di fatto compiuto ricorrendo ad ogni genere di crimine di guerra, normalizzato ogni giorno dai media nazionali e mainstream ed avviene con l’avallo e la complicità degli Usa e dei governi occidentali ad essi subordinati; l’imputazione di Israele per genocidio alla Corte Penale Internazionale dell’Aia inoltrata dal Sudafrica ha rappresentato una delle poche voci di denuncia, ma anche l’unica risposta concreta, alla catastrofe umanitaria di cui sono vittime i palestinesi".

La manifestazione vede anche l’adesione del Forum della Pace di Lucca che chiede "l’immediato cessate il fuoco in Palestina e il rispetto delle indicazioni date dalla Corte di Giustizia dell’Aia nei giorni scorsi".

Giulio Strambi per Rifondazione comunista aderisce perché "siamo convinti che debba cessare il genocidio dei palestinesi a Gaza da parte del governo sionista di Israele; perfino 800 funzionari di Ue e Usa sono in dissenso dai propri governi denunciando la complicità con Israele per il genocidio in atto: è necessaria una grande mobilitazione popolare". Sostegno alla manifestazione promossa dal Collettivo anche da parte di Sinistra italiana che attraverso il segretario Stefano Braccini chiede " l’immediato cessate il fuoco in Palestina, l’ingresso degli aiuti umanitari necessari alla vita nella Striscia di Gaza e il rispetto di quanto espresso dalla Corte di Giustizia dell’Aia" e, prosegue, "considera irresponsabile ogni azione e motivazione volta a ritardare il cessate il fuoco e l’ingresso degli aiuti". L’invito al governo, infine, è di riconoscere lo Stato palestinese con uguale dignità di quello israeliano.

Maurizio Guccione