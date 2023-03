Marcia delle Vigne ai nastri di partenza

Sta diventando una tradizione. Si svolge oggi l’edizione 2023 della Marcia delle Vigne a Montecarlo, 19° trofeo Alberto Tintori, a cura della Misericordia di Montecarlo in collaborazione con l’Atletica Porcari. Se Giovepluvio concede una tregua, si spera di battere il record dei cinquemila partecipanti del 2022. Diversi i tracciati per questa corsa non competitiva dove non è il risultato sportivo ad essere messo in pole position, bensì l’aggregazione, l’inclusione, la volontà di cementare ancora di più il senso di comunità. E tutto ciò lungo i versanti delle colline che presentano paesaggi naturalistici mozzafiato. Correre tra i filari delle coltivazioni dell’uva che poi daranno vita ai vini doc della zona, è appagante per lo spirito, oltre che salutare per il fisico. Gli itinerari sono diversificati a seconda delle proprie possibilità: 2-6-10 chilometri. Ma spesso c’è chi passeggia, parlando con gli amici, senza l’assillo del risultato. Ci sarà il ritrovo e la consegna dei cartellini alla sede dell’Arciconfraternita montecarlese, in località Fornace. La partenza è fissata per le 15. La quota di iscrizione è di 3 euro per i tesserati, 3,50 per i singoli. Verranno premiati i primi 10 gruppi sportivi più numerosi, con distribuzione del pacco gara a tutti. Per recuperare le forze, al termine della manifestazione pasta-party. La gara è aperta a tutti, purché in regola con le vigenti norme sanitarie. Il ricavato sarà devoluto per l’acquisto di attrezzature di Protezione civile.

Ma. Ste.