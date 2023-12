“Marcia della Pace“ il primo gennaio. Tutte le celebrazioni

1Domani 31 dicembre l’Arcivescovo presiede il Te Deum alle 17 in Cattedrale: non si tratta di una Messa, ma di una preghiera di ringraziamento per l’anno che si conclude. Lunedì 1° gennaio, festa della Ss. Madre di Dio e Giornata Mondiale della Pace, mons. Giulietti presiede invece la Messa alle 11 nel Duomo di Castelnuovo Garfagnana, alle 17 nella Cattedrale di Lucca e alle 19 nella chiesa di Sant’Antonio a Viareggio.

Appuntamnento invece con la tradizionale marcia “Insieme per la pace” nel pomeriggio del 1°gennaio, in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Pace. La Chiesa nella città di Lucca, la Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali e la Comunità di S. Egidio vogliono infatti far giungere il loro sostegno alle parole del Papa e alla sua sollecitudine per la pace nel mondo organizzando la 18ª Marcia “Insieme per la pace”.

"La marcia è una tradizione confermata per la nostra città, come in molte altre città d’Italia e del mondo, dove cristiani e credenti di tutte le religioni, ma anche uomini e donne di buona volontà, vogliono iniziare l’anno con un passo di pace, convinti che la guerra, la violenza, la divisione tra gli uomini non sono inevitabili. Per la 57ª Giornata Mondiale della Pace, Papa Francesco ha scelto questo tema: “Intelligenza artificiale e Pace”. I notevoli progressi compiuti nel campo dell’intelligenza artificiale hanno un impatto sempre più profondo sull’attività umana, sulla vita personale e sociale, sulla politica e l’economia. Papa Francesco invita a un dialogo aperto sul significato di queste nuove tecnologie dotate di un potenziale dirompente e di effetti ambivalenti".