Manutenzione. Partiti i lavori grazie ai fondi della Regione

Passi in avanti per i lavori di straordinaria manutenzione al centro della salute di Villa Basilica. Grazie al contributo della Regione di oltre 28mila euro, infatti, sono partiti i lavori che restituiranno a tutta la cittadinanza un ambulatorio medico moderno, sicuro e funzionante. In particolare, è stata completata l’installazione della rampa che rende la struttura accessibile anche a disabili e persone con mobilità limitata e in questi giorni sono stati avviati i lavori per la sistemazione degli infissi esterni. Gli interventi proseguono poi con il rifacimento della pavimentazione interna e dei servizi igienici. Sarà inoltre implementato l’impianto di illuminazione. "L’età media della cittadinanza villese - commenta la vicesindaca Patrizia Benedetti (foto) - è generalmente alta: per questo, e per la morfologia del nostro territorio, complessa e decentrata, è di particolare importanza questo intervento".