Manutenzione e decoro urbano I cittadini aiuteranno il Comune

Stabilire una proficua collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale per la cura e la manutenzione di Capannori, affinché il territorio comunale sia più sicuro, accogliente e decoroso. Lo chiede il sindaco Luca Menesini, che ha firmato un’ordinanza sulla manutenzione dei fondi privati che si affacciano sulla viabilità pubblica e sulla manutenzione e pulizia dei fossi e delle scoline. "La cura del territorio è divenuta sempre più centrale, oltre che per garantirne il decoro e la bellezza, anche per far fronte a situazioni di criticità meteorologica, come forti piogge, purtroppo sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico in atto - spiega il sindaco Luca Menesini-. Per il 2023 abbiamo previsto di investire oltre 500 mila euro per la manutenzione del verde, come cigli e alberature, e per la pulizia di fossi e canali. Riteniamo sia necessaria una costante e più incisiva opera di prevenzione per incrementare la sicurezza, particolarmente la sicurezza del transito veicolare sulle strade, anche da parte dei privati e ognuno quindi è chiamato a fare la propria parte. Come Comune ci impegniamo a continuare a investire e a mettere in atto interventi ancora più efficienti e ai cittadini chiediamo di collaborare per migliorare il decoro, la bellezza e la sicurezza di Capannori".

L’ordinanza stabilisce che i proprietari, gli affittuari o i conduttori dei terreni debbano effettuare una serie di interventi. Tra questi la regolazione delle siepi, il taglio dei rami e delle alberature, la manutenzione, lo spurgo e la pulizia dei fossi interpoderali e dei canali di scolo. I privati dovranno occuparsi anche di tagliare le alberature e le piante sporgenti che possono causare un rischio per la circolazione, secondo quanto indicato dal codice della strada. Sono previsti interventi anche per quanto riguarda proprietari e affittuari di campi a coltura cerealicola e foraggera, e di terreni, insediamenti residenziali, turisticoricettivi eo produttivi confinanti con aree boscate .

La Polizia Municipale vigilerà sull’osservanza dell’Ordinanza. La mancata osservanza degli obblighi da questa previsti comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle normative. L’ordinanza è pubblicata all’albo online del Comune.

Per informazioni è possibile chiamare il Comando della Polizia Municipale al numero 0583 429060.