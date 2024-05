Manutenzione del verde: le date

A Porcari scatta l’operazione decoro, con la manutenzione del verde. L’ordinanza numero 34 stabilisce la data del 10 giugno per mettersi in regola. I proprietari di terreni che li lasceranno incolti o chi ha fossi da pulire, dovrà farlo entro questo termine, salvo i fossi e gli scoli che avranno una scadenza più lontana. Il sindaco, Leonardo Fornaciari, precisa: "Ormai la bella stagione è arrivata e molti di noi hanno già iniziato a rasare i prati, i giardini e tagliare l’erba. Voglio richiamare l’attenzione di tutti su un’ordinanza comunale, la numero 34, che andrà in vigore e sarà operativa dal 10 giugno. Ecco i punti salienti - spiega il sindaco - : sfalcio obbligatorio entro il 10 giugno 2024 di erba, arbusti e sterpaglie su terreni incolti, adiacenti a strade e abitazioni entro una fascia di 30 metri. Potatura di siepi e rami per non ostruire strade o marciapiedi. Pulizia e smaltimento di vegetazione, rifiuti da sfalcio e potatura. Fascia antincendio di 5 metri su campi coltivati. Pulizia fossi e scoli entro il 30 giugno e 30 settembre 2024. Sono previste sanzioni per il mancato rispetto".

Ma. Ste.