Manto stradale, al via i lavori di ripristino

Un intervento per il ripristino del manto stradale nel tratto che va dalla farmacia al cimitero, nei punti dove i tecnici della Provincia hanno riscontrato dei dissesti localizzati. Partiti ieri sera i lavori a viale Europa a Marlia. Saranno eseguiti in orario notturno, dalle 21 alle 5 di mattina. Il traffico, in questo lasso di tempo, sarà regolato da movieri. I lavori dureranno fino a venerdì e la Provincia raccomanda la massima attenzione nel percorrere la strada durante lo svolgimento dell’intervento, in quanto il semaforo posto all’incrocio con via Paolinelli sarà posizionato su arancione lampeggiante nelle ore di lavoro.