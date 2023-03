Mantenere vivo il Made in Italy "Difendiamo le nostre eccellenze"

Il cibo e il vino, per gli italiani, sono una cosa seria. Non si toccano. Ed è evidente che non è solo uno stereotipo. Oggi più che mai con un governo che del Made in Italy ne ha fatto un ministero, insieme a quello della “Sovranità alimentare“. Basti vedere la gran parte delle reazioni di fronte ai discorsi sul cibo sintetico, sulla farina di insetti (anche se di aziende che allevano grilli per l’alimentazione ce ne sono anche in Italia, addirittura da anni) oppure di fronte alla proposta irlandese di mettere le etichette sulle bottiglie di alcolici, e quindi anche al vino, simili a quelle dei pacchetti delle sigarette: “nuoce alla salute“.

A qualcuno suonano come attacchi eretici al culto mediterraneo, che il governo italiano “finalmente autoritario“ - come l’ha definito ieri la deputata di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Agricoltura, Chiara La Porta - sta cercando di scongiurare. Conferme di questa battaglia, appunto, sarebbero anche i quattro decreti interministeriali pensati in questi giorni dai tre ministri Lollobrigida, Urso e Schillaci, sulla messa in commercio di prodotti a base di farina di grillo e altri insetti, quindi sulla loro etichettatura e disposizione sugli scaffali. E di cui si è fatto menzione ieri, durante l’incontro firmato FdI dal titolo “Le buone pratiche per mantenere vivo il made in Italy“.

Un’occasione, “apparecchiata“ a Lucca dall’onorevole Riccardo Zucconi, per presentare le proposte in Parlamento per la tutela del settore alle associazioni di categoria, insieme al sottosegretario all’Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra, che ha ribadito come: "Difendere e valorizzare le eccellenze dell’agricoltura italiana sia un dovere di ognuno di noi e una linea guida dell’azione del Governo Meloni, soprattutto ora che in Europa si stanno verificando attacchi su più fronti - ha detto - vedi l’assurda iniziativa irlandese di etichettare il vino come dannoso. Una falsità figlia di motivazioni strettamente economiche. Vantiamo un’offerta enoturistica senza eguali e con questa proposta di legge intendiamo renderla ancora più unica".

Proposte che, a detta di Zucconi, vanno a colmare lacune e a facilitare un settore trainante. "Le visite guidate nelle cantine non sono solo un fatto enogastronomico - spiega l’onorevole - ma un procedimento culturale e turistico". Quindi economico. E su questo la Toscana ne sa sicuramente qualcosa.

Teresa Scarcella