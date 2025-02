Manovre salvavita. I volontari della CRI insegnano cosa fare

LUCCA

Domani sera alle ore 21, nella sede del nuovo centro Baby Hub (via Romana, 615 all’Arancio), si terrà una lezione gratuita sulle manovre salvavita pediatriche organizzata grazie al supporto degli istruttori della Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca. Il centro, inaugurato lo scorso gennaio, è un nuovo spazio dedicato alla salute e al benessere dei più piccoli. All’interno della struttura i neogenitori e i bambini potranno infatti trovare un team multidisciplinare competente e altamente specializzato pronto ad accompagnarli in ogni fase della crescita. "Il progetto della diffusione delle manovre salvavita pediatriche – ricorda l’Associazione - ha come finalità la diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare e delle competenze necessarie ad intervenire su soggetti in età pediatrica vittime di arresto cardiaco improvviso o di ostruzione delle vie aeree". Per partecipare, è necessario iscriversi contattando il centro pediatrico al numero 349.2599145.