“Mannocci attuale anche a 10 anni dalla scomparsa“

"La città è la sua memoria e così quando una città perde la propria memoria e l’identità che l’ha generata è destinata alla massificazione": è una frase ancora piena di attualità dell’architetto Mannocci scomparso proprio il 7 marzo di dieci anni fa: un’assenza pesante per Lucca. A ricordarlo con affetto stima e gratitudine è Italia Nostra (di cui Mannocci è stato presidente), rilanciando un suo contributo scritto nel 1996 per le giornate di studio sull’immagine della città storica.

"L’abbandono del centro storico – scriveva Mannocci – è un fatto concreto e incontrovertibile. Abbandono residenziale, commerciale, artigianale, terziario e direzionale. Una sola funzione è attualmente in sviluppo: quella turistica. L’incremento di quest’ultima a scapito o di fronte alla decadenza delle altre, è sintomo di un fatale incamminamento verso quella “città-museo“ che nessuno dice di volere, ma che nei fatti si dimostra nel futuro, se mancano interventi e scelte concrete. Si deve impedire che dalla situazione di abbandono del centro si passi a quella altrettanto pericolosa del suo assedio, situazione caratteristica di alcune città d’arte che sono invase dalle truppe di assalto del turismo e del terziario che conquistano spazi e funzioni fino al totale snaturamento della funzione urbana del patrimonio immobiliare".

"Deve essere ribadito il ruolo centrale della residenza quale funzione fondamentale in grado di legare a sé, naturalmente, il mantenimento e lo sviluppo delle altre funzioni urbane. Il potenziamento residenziale del centro storico potrà ottenersi solo tramite la programmazione di “attrezzature“ per la residenza e la possibilità di adattamenti del patrimonio edilizio tenendo presente la salvaguardia delle caratteristiche storiche degli immobili... Il “recupero della città“ passa anche dal recupero della funzione dei luoghi comunitari, degli elementi simbolo dell’aggregazione e delle attrezzature collettive. Non esiste “idea di città“ o città senza opportunità di vita sociale e culturale".