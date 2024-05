"Manifestazione 'Vivi Capannori': turismo al femminile e Pet, scopri le bellezze del territorio"

Due i temi portanti: turismo al femminile e Pet, in relazione con gli animali. Domani e domenica secondo fine settimana della manifestazione ‘Vivi Capannori’ promossa dall’amministrazione comunale e coordinata dall’assessore Lucia Micheli, per dare occasione ai cittadini e ai turisti di scoprire le tante bellezze paesaggistiche, naturalistiche e architettoniche del territorio attraverso visite di gruppo con servizio gratuito di guide turistiche, ambientali, equestri e di mountain bike ad alcuni dei luoghi più significativi e suggestivi del territorio. Ecco il programma del secondo fine settimana: domani Turismo femminile: nord ore 10: Visita al Parco e/o Palazzo di Villa Torrigiani e visita con degustazione al laboratorio Conserve con guida turistica. Obbligatorio: ingresso ridotto per residenti a Capannori: Parco 10 euro ridotto 8. Parco e Palazzo 15 euro, ridotto 13. Degustazione - Facoltativa: 12 euro al Laboratorio Conserve. Ritrovo: ingresso Villa Torrigiani, Camigliano. Info e prenotazioni: Turislucca 348.3828294 [email protected].

Sud ore 15 Visita alla Tenuta dello Scompiglio con guida turistica. Obbligatorio: 3 euro ingresso a mostre e performance. Degustazione - Facoltativa: 12 euro al ristorante Cucina dello Scompiglio. Ritrovo: ingresso Tenuta dello Scompiglio. Info e prenotazioni: Turislucca 348.3828294 [email protected].

Domenica Turismo Pet: sud ore 10: Passeggiata insieme ai nostri pelosi all’Acquedotto del Nottolini e alle Parole d’Oro con guida turistica. Degustazione - Facoltativa: 12 euro al Fratelli Micheloni Gourmet. Ritrovo: da concordare con la guida. Info e prenotazioni: Lucca Info & Guide 349.1332450 [email protected]; nord ore 15 Visita insieme ai nostri pelosi al Parco di Villa Reale con guida turistica. Obbligatorio: ingresso tariffa ridotta a 9 euro solo Parco (+6 euro per visita ai Musei con cani piccola taglia in braccio o in trasportino). Facoltativo: sconto sul Cocktail Royal Elisa a 6 euro al Cafè Villa Reale. Ritrovo: ingresso Villa Reale, Marlia. Info e prenotazioni: Lucca Info & Guide 338.5495100 [email protected].

