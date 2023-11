“Manifestazione in piazza su pensioni e sanità“

Niente sciopero per Cisl che invece si proietta sulla manifestazione di sabato 25. “Non abbiamo aderito allo sciopero di Cgil e Uil perchè non possiamo continuare a chiedere ai lavoratori il sacrificio di rinunciare a giornate di stipendio, e ai cittadini di subire disagi, soprattutto quando gli obiettivi si possono cogliere diversamente – dichiara Massimo Bani (nella foto), segretario generale Cisl Toscana Nord – . Noi vogliamo stare al tavolo delle trattative per mettere a segno risultati concreti, e quello che non ci va di questa manovra lo diremo in piazza, nella manifestazione del 25 novembre”. Anche in una vertenza locale, quella della polizia municipale di Lucca, Cisl ha recentemente preso le distanze da Cgil e Uil.

“Il concetto è identico, si lavora per costruire laddove le basi ci sono, evitando sacrifici a lavoratori e cittadini. Anche nel caso della polizia municipale l’amministrazione comunale di Lucca ha fatto cose buone, sulle altre continua il confronto”. “Della manovra del Governo – spiega Bani –, come ha dichiarato il segretario Cisl Luigi Sbarra, ad esempio ci piacciono i passaggi relativi al cuneo contributivo e all’accorpamento delle due aliquote Irpef al 23%, mentre è sbagliata la stretta sulle pensioni. Lo sciopero non deve essere un fine ma un mezzo, libero da moventi politici, e utile. Come sindacati siamo chiamati a lavorare per costruire, ed è precisamente questo il senso della nostra manifestazione nazionale a Roma di sabato 25”.