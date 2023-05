“Manifattura sud, servono idee e progetti Futura sede di carabinieri e Boccherini?“

“Dopo l’esito della vicenda legata alla proposta della Fondazione Crl per il restauro della porzione meridionale della ex Manifattura Tabacchi, conclusosi con la bocciatura dell’unica proposta esistente e finanziata, la città ha oggi il dovere di elaborare idee e progetti per il recupero di tutto l’immenso immobile – sottolinea l’associazione Per Lucca e i suoi paesi –. Le nostre proposte: Riteniamo che lo stato in cui oggi si trovano i cortili del Palazzo Ducale non sia decoroso. Proponiamo dunque di spostare il Comando Provinciale dei Carabinieri dal Cortile degli Svizzeri appunto alla ex Manifattura Sud. In tempi successivi la Provincia potrebbe anche trovare un accordo con il Ministero degli Interni per spostare tutti gli uffici della Prefettura e gli appartamenti del Prefetto nella palazzina oggi occupata proprio dai Carabinieri. In questo senso occorre avviare una riflessione con il Boccherini, ora conservatorio, che potrebbe aver necessità di più spazio per gli studenti, anche come residenza. Inoltre ci pare che problema della conclusione del cantiere nella parte Nord del complesso debba essere affrontato. Troppi i maxi complessi non utilizzati tra cui gli ex ospedali Arliano e Maggiano“.