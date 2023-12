Manifattura, riapre il parcheggio. Recuperati novantatre posti auto

Finalmente riportato a nuovo, dopo un decennio di degrado pressoché assoluto. E’ stato ufficialmente riaperto ieri il parcheggio al piano terra nell’area interna alla Manifattura Tabacchi, che era stato chiuso nel lontano 2012, prima in funzione del cantiere partito all’interno della storica struttura, poi, per anni, documentato più volte anche dal nostro giornale, lasciato colpevolmente al degrado assoluto e meta di sbandati di ogni genere.

Ora, ecco il recupero dell’area che consente di ritrovare 93 posti auto con l’area che ora arriva (con il piano elevato) a circa 160 posti di cui sei per auto munite del contrassegno per disabili. I nuovi posti auto Metro sono stati presentati nel corso di un sopralluogo con il sindaco Mario Pardini, l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani l’assessore alla mobilità Remo Santini, l’assessore al Bilancio Moreno Bruni, e l’amministratore unico Metro srl Roberto Di Grazia, il presidente di Geal Paolo Buchignani e il consigliere delegato Lorenzo Del Barga (nella foto di Alcide).

L’area è ora completamente recuperata con nuovi posti auto, nuova verniciatura ignifuga, trenta telecamere, punti luce al led, oltre ovviamente alla dotazione antincendio.

"Si tratta di ben 93 posti nuovi all’interno della Manifattura tabacchi quando inizialmente ne avevamo previsti solo 56 –ha ricordato il sindaco Mario Pardini – si è trattato di un lavoro più complesso del previsto perché Metro srl ha realizzato un nuovo impianto di illuminazione e antincendio che darà maggiore sicurezza a tutto il complesso".

"In questo modo possiamo attuare la trasformazione di piazza della Magione che offrirà posti 25 auto riservati ai residenti – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani - Subito dopo Natale partiranno i lavori che saranno terminati in pochi giorni migliorando notevolmente la sosta in questa area della città per residenti e visitatori". I lavori, come accennato, sono stati curati da Metro che gestisce tutti i parcheggi cittadini.

"Metro ha sostenuto l’intero investimento – ha ricordato l’amministratore unico Roberto Di Grazia - compresa la bonifica delle pareti circostanti e tamponando in legno le aperture. Installeremo anche trenta telecamere. Abbiamo così recuperato per la città uno spazio che abbiamo ereditato come luogo di spaccio e ricovero per senzatetto, in piena e costante collaborazione con l’amministrazione e l’assessore Buchignani, che ha partecipato personalmente alle varie fasi dei lavori"

Fabrizio Vincenti