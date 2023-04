“Manifattura, paghiamo la penale“ La proposta della Lega al sindaco

La Lega chiede ufficialmente al sindaco Pardini di pagare la penale e rientrare in possesso dei 6500 metri quadrati della Manifattura venduti dall’amministrazione Tambellini a un privato, pochi mesi prima che scadesse il proprio mandato. Non solo: il Carroccio chiede anche che per individuare la destinazione dell’immobile sia attivato un processo partecipativo, chiesto in passato dall’allora consigliere regionale leghista Elisa Montemagni.

"Il nostro partito – si legge in una nota a firma dei consiglieri comunali Armando Pasquinelli e Massimo Fagnani – è favorevole a pagare la penale prevista dalla legge per ritornare pienamente proprietari di questo immenso bene pubblico. La società Good City, nel preliminare di contratto, aveva messo gli occhi sulla parte sud dell’edificio pari a circa seimila metri quadri. L’operazione appare del tutto opaca perché ancora oggi non si conoscono tutt’ora i veri azionisti, e soprattutto perché non è stato partorito alcun progetto. Per la Lega è doveroso che il Comune di Lucca si riprenda la piena proprietà dell’immobile".

Una posizione certamente distante da quanto affermato dallo stesso sindaco Pardini pochi giorni fa al nostro giornale che sull’argomento aveva precisato che “"e la parte che ha fatto l’offerta vuole andare avanti, il Comune non può più decidere di fermarsi. C’è una interlocuzione con chi rappresenta la proprietà, importante era attivare la collaborazione, poi sono convinto che a un certo punto potremo parlare con i rappresentati e non con i rappresentanti".

Per la Lega, invece, al pari di molti comitati, il Comune (che non ha ancora precisato chi sia il reale acquirente anche se tutti gli indizi portano a un importante imprenditore del mondo cartario della Piana), è necessario non firmare il rogito e avviare un ragionamento diverso.

"Non avrebbe alcun senso vendere una porzione di questo cespite alla speculazione dei privati – prosegue la nota – mantenendo la restante parte in mano pubblica con il forte rischio di vedere condizionati, sviluppi organici e coerenti di spazi così necessari alla cittadinanza. Questo spazio dovrà avere una riqualificazione totalmente pubblica. Le ipotesi possono essere le più varie, come ospitare scuole, spazi culturali di ogni tipo, parcheggi, uffici del comune e, quindi, in una parola far riprendere piena vita sociale e pubblica a questa parte del centro storico che oggi appare, specie la sera, una landa desolata".

F.Vin.