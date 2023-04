Manifattura Ora avanti senza indugi

Francesco Meucci

Un clima disteso e il pienone che abbiao d’intorno, perché ormai la “normalità“ è di nuovo fra noi come l’abbiamo sempre conosciuta. Con i suoi pro e i suoi contro. E allora è davvero adesso che Lucca ha il bisogno di avere risposte su alcune questioni che, da ben prima della pandemia, attendono una risposta. Ci riferiamo, inevitabilmente, alla ex-Manifattura. Se ormai il cerchio sui compratori della ”stecca” si stringe – e con ciò la sensazione che si tratti di un nome ‘rassicurante‘ per la città – dall’altra parte è ben chiara la strada che l’amministrazione intende portare avanti. Il sindaco ha avuto modo di ribadirlo più di una volta in settimana: nell’ex opificio nascerà una cittadella della cultura, come inizialmente proposto da Music Innovation Hub, poi diventato progetto Polimea, e come promesso in campagna elettorale. Dove tutti sembravano d’accordo sulla proposta nata come reazione al project financing di Coima e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e che affonda le sue radici nell’idea del ”bene comune” piuttosto che del ”bene da sfruttare“. Le frizioni in maggioranza delle scorse settimana sembrano appianate, così almeno Pardini ha fatto capire. Quindi, c’è solo da invocare un avvio delle procedure il più solerte possibile. Anche perché saremmo già in ritardo con lo stesso timeline di Polimea che indicava in gennaio 2023 il termine ultimo per il ‘patto‘. "Entro quella data – si legge sul sito internet di Polimea – le fattibilità tecniche, amministrative, sociali ed economiche del progetto sulla ex Manifattura Sud dovranno essere state tutte verificate". Siamo qualche passo indietro, ma con la giusta volontà, il modo per recuperare c’è. Basta che di nuovo tutto non naufraghi come fu per il progetto Coima per l’incapacità di trattare e di mediare. L’avremmo scritto e detto centinaia di volte, ma se si vuole recuperare un’immobile di quelle dimesioni non si possono accontentare tutti. Bisogna prendere una strada e avere il coraggio di portarla in fondo.