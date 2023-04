Manifattura, non si torna indietro "La strada è quella del dialogo"

"Io non lo avrei fatto di vendere un pezzo della Manifattura così, ma ormai è andata e non è possibile tornare indietro": Mario Pardini lo ha ripetuto ancora una volta durante l’incontro con i giornalisti, la porzione della Manifattura sud ceduta in fretta e furia nel novembre del 2021 dall’amministrazione Tambellini, resta un grande punto interrogativo che pesa sull’intero recupero del più grande manufatto del centro storico. Oltre 6200 metri quadrati – la cosiddetta stecca – ceduti per un prezzo da molti ritenuto irrisorio, ovvero 1.502.000 euro, appena 2000 euro sopra la soglia minima stabilita dall’asta. Ad aggiudicarsi il manufatto, la società Good City Srl di Pistoia, costituita una manciata di giorni prima che ha tra gli oggetti sociali "la costruzione, l’acquisto, l’alienazione, la locazione e la gestione di immobili civili e industriali di ogni genere", come si legge dalla visura camerale. Amministratore unico, un noto commercialista di Pistoia, Daniele Capecchi; proprietario del 100% delle quote Alessandro Filippo Ricci, un avvocato di Lucca che lavora nello studio legale Cattani di viale Carducci.

Apparve subito chiaro che la vendita era per interposta persona, con il nome del reale acquirente che doveva essere tenuto sottotraccia. Prima Tambellini, poi lo stesso Pardini hanno pubblicamente più volte richiesto che il vero acquirente uscisse allo scoperto. Di recente, proprio Pardini si è detto convinto di riuscire ad attivare un contatto diretto con il reale proprietario, il cui nome sembra sempre più un segreto di Pulcinella: circola infatti il nome di un noto, notissimo imprenditore della carta della Piana e i bene informati assicurano che la pista sia veramente quella. Ma accanto all’identità del reale acquirente, su quella porzione della Manifattura si agitano parecchie questioni: prima di tutto quella del piano attuativo che sarà necessario stendere sull’area con il concorso dello stessa proprietà privata che con l’acquisto ha ovviamente acquisito anche servitù, passaggi e quant’altro, oltre a aver incamerato l’immobile a cifre minime. Un’operazione che in una ottica comunale non aveva un grande senso se non quello, dimostratosi vano, di sperare che a rilevare l’immobile fosse qualcuno in grado di dare lo stabile a Tagetik dopo che il progetto Coima e Fondazione Cassa era fragorosamente naufragato. E si sussurra che anche nella stessa giunta Tambellini le posizioni fossero tutt’altro che monolitiche e non mancassero i dubbi, a partire da quelli dell’assessore al Patrimonio, Gabriele Bove.

Una volta frantumata l’unità dell’immobile con la vendita della porzione (che rende più difficile definire il futuro dell’intera Manifattura), il nome dell’acquirente non è comunque uscito fuori e nemmeno si è capito la destinazione dello stabile, che, peraltro, era stato messo in vendita come libero ma che invece aveva (ed ha) dentro (al primo piano) l’archivio della Soprintendenza, una vicenda che somiglia da vicino a un vizio del bando stesso. Per Pardini che, al di là delle dichiarazioni, non intende recedere anche per un evidente motivo di bilancio, la strada sembra essere solo quella della trattativa con il proprietario.

Fabrizio Vincenti