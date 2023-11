Manifattura, il futuro è culturale. Nuova manifestazione di interesse

Manifattura, si volta pagina: ora è ufficiale. La giunta Pardini, non a caso in gran parte presente alla conferenza stampa tenutasi ieri mattina in Palazzo Orsetti, ha annunciato che definirà un avviso per le manifestazioni di interesse sulla zona sud dello storico edificio che circa quattro anni fa entrò nel mirino della Fondazione Cassa e di Coima per un parcheggio e un centro commerciale e polifunzionale, senza che però quel progetto, osteggiato da larga parte dell’allora opposizione di centrodestra, trovasse compimento.

La giunta Pardini riparte invece dalla volontà di individuare una dimensione culturale dell’area che sarà data in concessione (e non venduta) per 50 anni. E’ dunque prevalsa la linea che Cecchini, Santini, Barsanti, Bruni avevano sostenuto all’epoca, chi dai banchi del consiglio comunale chi dall’esterno di esso insieme a tante realtà molto eterogenee.

L’avviso, che sarà pubblicato entro fine mese, è stato pensato per essere più ampio possibile e poter accogliere tutte le proposte di restauro, nuova utilizzazione e destinazione degli immobili a più ampio raggio, non solo quindi quelle dotate di progetto di finanza ma anche gestioni più semplici; privilegiando appunto il carattere sociale e culturale delle destinazioni.

L’aspetto più innovativo del bando è che l’amministrazione si riserverà la possibilità di combinare assieme nel successivo bando di gara per la concessione degli immobili anche parti progettuali provenienti da proposte differenti per mettere a sistema e valorizzare i migliori contributi ricevuti e dare vita alla soluzione migliore in sede di bando. I punti fermi: concessione e non vendita, prevalenza dell’uso culturale dell’area.

"Se nella parte nord della Manifattura sorgerà il Museo del Fumetto, la parte sud vogliamo abbia una dimensione culturale – ha spiegato il sindaco Pardini – quella della manifestazione di interesse, dopo i tanti contatti avuti, riteniamo sia la formula migliore perché chi ha interloquito si faccia avanti". Il primo pensiero va ovviamente a Music Innovation Hub e Polimea che più volte hanno manifestato l’intenzione di dare vita a un polo musicale di alta levatura nell’area. E se l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani ha ricordato come la procedura inizierà entro novembre e resterà aperta sino a gennaio proprio per raccogliere il maggior numero di domande possibili, l’assessore al Turismo Remo Santini e quello allo Sport Fabio Barsanti hanno ribadito che il progetto, in linea con quanto fatto in precedenza dai banchi dell’opposizione, segna una netta discontinuità con quanto avrebbe voluto fare l’amministrazione Tambellini.

"La Manifattura non verrà venduta e non diverrà un ennesimo polo commerciale che avrebbe leso il tessuto commerciale cittadino – ha concluso il consigliere Elvio Cecchini, a sua volta protagonista della battaglia contro il progetto della Fondazione Cassa e di Coima – la Manifattura resta pubblica e le sue funzioni saranno principalmente a carattere culturale, sono felice si vada in questa direzione".

Fabrizio Vincenti