Manifattura, avanti tutta “Nessuna divisione in maggioranza Un polo della cultura“

"Nessuna divisione nella maggioranza sul tema del destino della Manifattura: sappiamo bene cosa fare e lo avevamo già detto in campagna elettorale".

Il sindaco di Lucca Mario Pardini risponde così alle indiscrezioni che volevano la sua maggioranza divisa sul tema del grande contenitore del centro storico, anche alla luce di quanto avevano sostenuto prima l’assessore ai Lavori Pubblici, Nicola Buchignani, e poi il consigliere delegato al piano operativo, Elvio Cecchini con due dichiarazioni dai contenuti non certo sovrapponibili.

Per Pardini, la strada è invece tracciata, pur essendo un percorso ancora da completare, visto che le incognite non mancano.

"Sul tema, non c’è nessuna divisione nella maggioranza, del resto ho sempre detto chiaramente come la penso e quale linea avrei seguito. Nella parte sud sono favorevole a creare una cittadella della cultura e dunque guardiamo con interesse alla proposta di Music Hub Innovation, il cui il progetto è idoneo rispetto alle nostre finalità, non c’è dubbio, tutto quello che ho letto non corrisponde allo stato dei fatti".

Ci ripete sinteticamente come pensate di utilizzare l’intero edificio?

"Nella parte Nord, sono previsti il Museo del fumetto, Campus e gli uffici pubblici; nella parte Sud la cittadella della musica a cui accennavamo e qualche altro ufficio pubblico in modo da permettere di riunire tutti gli uffici in quell’area con l’eccezione di quelli in Palazzo Orsetti e in Palazzo Santini".

Siete intenzionati a vendere gli altri palazzi?

"Vedremo cosa fare più avanti, ma è una idea".

C’è poi la questione della parte venduta in epoca Tambellini a un soggetto privato tuttora ignoto.

"E’ stata avviata una interlocuzione felice con le parte che ha acquistato, sono assolutamente ottimista che sarà un rapporto collaborativo".

Quindi firmerete il contratto dal notaio per la cessione?

"Se la parte che ha fatto l’offerta vuole andare avanti, il Comune non può più decidere di fermarsi".

Tempo addietro si augurò che il reale proprietario di quella porzione della Manifattura uscisse allo scoperto: si è palesato?

"C’è una interlocuzione con chi rappresenta la proprietà, importante era attivare la collaborazione, poi sono convinto che a un certo punto potremo parlare con i rappresentati e non con i rappresentanti".

Da più parti si chiede l’avvio di un processo partecipativo sulla Manifattura, più volte negato dal centrosinistra, sia a livello comunale che regionale: lo avvierete?

"Il processo partecipativo è giusto quando non si sa come fare, qui le idee ci sono e sono quelle sostenute dalla vecchia opposizione e da tante realtà associative provenienti dal basso. Chiaro che se dovesse saltare l’ipotesi di Music Hub Innovation, avrebbe senso dare vita a un processo partecipativo".

Fabrizio Vincenti