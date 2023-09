”Mangiatoia” Termine forte e problema reale

Francesco

Meucci

Un modo deciso, forte, senz’altro; ma a fin di bene. E in gran parte lo hanno compreso, come ben ci è stato testimoniato – pubblicamente e no – da molti lucchesi, in vista e non solo. Un po’ diversamente l’hanno interpretato i ristoratori della piazza che – come leggete in questa pagina – hanno criticato in modo deciso la nostra indagine. Ci sta. Anche se dev’essere chiaro che il nostro intento non era quello di ledere o di offendere, bensì quello di portare all’attenzione di tutti la deriva che la piazza ha preso da qualche anno a questa parte. L’Anfiteatro è diventato se non una mangiatoia in senso letterale, un mangificio sì. Sulla falsariga e sul modello di quelli che se ne trovano a decine e decine in altre mete turistiche in Italia e nel mondo. Dei ‘non luoghi’ dove i piatti sono un po’ tutti uguali, i prezzi allineati e lo standard nel complesso uniforme. E proprio perché crediamo che il turismo è una risorsa imprescindibile per Lucca, ci preoccupa come uno dei suoi luoghi iconici sia diventato più riconoscibile per la quantità dei ombrelloni che non per i colori della facciate dei palazzi che vi si affacciano o per la storia che trasmette e insegna. Non è snaturando i luoghi nel nome del profitto e del guadagno che si fa del bene a Lucca. Una città che è riuscita a mantenersi attrattiva perché ancora in gran parte intatta, dovrebbe cercare di alzare sempre di più l’asticella della qualità, non il contrario. Dovrebbe fare selezione all’ingresso, non mettere i buttadentro come qualche locale in Anfiteatro. Dovrebbe, come dice l’assessore Granucci, responsabilizzarsi in senso collettivo e guardare un po’ più in là del proprio interesse personale. Quello che oggi ci porta a credere che avere sempre più posti a sedere possa essere una ricchezza, mentre invece va solo a discapito del decoro e della qualità (complessiva, compresa quella dei menù proposti) dell’offerta turistica. Come diceva una vecchia pubblicità, meditate gente, meditate.