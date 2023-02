Siamo alla vigilia della Festa degli innamorati e, come da tradizione, La Nazione per San Valentino offre ai suoi lettori la possibilità di fare una bella sorpresa al proprio partner. Avrete infatti la possibilità di pubblicare sul giornale il vostro messaggio per la persona amata.

I messaggi che ci invierete emtro le ore 15 di oggi all’indirizzo mail [email protected] saranno infatti pubblicati sull’edizione di domani in pagine speciali della cronaca di Lucca dedicate proprio agli innamorati. Dunque inviateci una mail indicando nell’oggetto “San Valentino“, con il vostro testo romantico, divertente, in forma di prosa o di poesia ed eventuale foto. Poi appuntamento a domani sul nostro giornale, per un San Valentino da... ritagliare e conservare.