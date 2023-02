Mandateci i vostri messaggi d’amore Li pubblicheremo in una pagina speciale

Lucca, 8 febbraio 2023 – Mancano pochi giorni alla festa degli innamorati e, come da tradizione, La Nazione per San Valentino offre ai suoi lettori la possibilità di fare una bella sorpresa al proprio partner.

Un’iniziativa dedicata a tutti i lettori,che avranno la possibilità di pubblicare il proprio messaggio per la persona amata sul nostro giornale.

I messaggi che ci invierete saranno infatti pubblicati sull’edizione di martedì 14 febbraio in pagine speciali della cronaca di Lucca dedicate proprio agli innamorati. Come partecipare? Basta inviare una mail indicando nell’oggetto “San Valentino“ all’indirizzo [email protected] entro le ore 13 di lunedì 13 febbraio.

Il testo può essere romantico, divertente, in forma di prosa o di poesia. Date insomma libero sfogo alla fantasia e alla passione: raccontateci il vostro amore, le prime emozioni e quelle che ancora vi fanno battere il cuore dopo una vita mano nella mano o anche soltanto dopo poco tempo insieme. Forza, insomma, spedite i vostri messaggi d’amore (ed eventuali le foto) per non perdere questa simpatica occasione. Per un San Valentino da... ritagliare e conservare.