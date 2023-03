Mancano quattro mesi ma serve programmare Due le date in ballo

Se ne sta già discutendo e tra breve sarà elaborato il programma, perché si tratta di manifestazioni che devono essere pianificate con notevole anticipo. La sagra della polenta a Spianate, la più popolosa frazione di Altopascio, ha due date in ballottaggio. Una da sabato 29 luglio al 15 agosto, come vuole la tradizione. Ma in questo caso si arriverebbe a 18 giorni di programmazione. Molti, per chi deve curare ogni sera ogni aspetto, dall’igiene, alla pulizia, dalla somministrazione, alla logistica e, ovviamente, la sicurezza. E allora al 90% lo start ufficiale sarà posticipato a martedì primo agosto e fino al 15 compreso. Ferragosto da sempre è dentro la festa. Ci sarà però un giorno di stacco, forse al termine della prima settimana. Per il resto avremo i mercatini, la solidarietà e molti eventi collaterali. Ma i protagonisti saranno gli stand gastronomici e i complessi musicali per le serate danzanti.

M.S.