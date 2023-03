“Mancano lavoratori, servizi a rischio“

Turisti in arrivo, ma i servizi basteranno a disinnescare recensioni che virano al negativo? L’incognita che si staglia più minacciosa che mai è quella degli annunci di lavoro che rimangono lettera morta, anche in questi giorni mestamente appesi sulle vetrine, a ogni angolo di città. Si cercano camerieri, baristi, chef, personale per alberghi. Appelli lanciati che rimbobano in eco vuote. Basta vedere i numeri della Borsa Mercato del Lavoro lanciata nei giorni scorsi da Confcommercio proprio per il settore turistico: 173 posizioni aperte per circa 100 candidati.

“Purtroppo lo stato dell’arte è esattamente questo e non solo a Lucca – così Pietro Bonino, presidente Federalberghi Confcommercio – E’ chiaro che potremmo avere contraccolpi dal punto di vista dei servizi, soprattutto laddove il datore di lavoro non ha tempo nè l’esperienza per stare sul pezzo e tentare di colmare le lacune“.

“E’ cambiato tutto – aggiunge – Una volta era il datore di lavoro che proponeva l’orario e il contratto. Oggi è chi si fa avanti che ti indica le sue esigenze, specificando che magari può lavorare il venerdì ma non il sabato, la sera ma non la mattina. Così si diventa pazzi per comporre un puzzle per nulla facile, e dove prima c’era un solo lavoratore oggi ne devi trovare due o tre“. Colpa dei contratti e di paghe da

fame? “Siamo i primi noi a volere un mercato equilibrato dove tutti si possa sopravvivere, e questo può essere garantito soltanto dal rispetto delle regole – sottolinea Bonino – E’ importante che sia il candidato stesso a pretenderle, che non si accontenti di un lavoretto in ’nero’, che magari gli funziona da riempitivo rispetto a un’occupazione principale, ma che chieda di essere inquadrato e regolarizzato fin dal primo giorno“.

Intanto la Pasqua, ormai prossima, si avvicina sotto i migliori auspici. “Siamo già al 70 per cento di prenotazioni, il resto, come al solito, lo farà il meteo con gli italiani che si decidono last minute“.

L.S.