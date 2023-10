"Manca la riserva di posti per persone con disabilità"

Riserva di posti per persone con disabilità nei bandi che prevedono posti di lavoro presso il Comune di Capannori. E’ la richiesta dei consiglieri comunali della Lega, Salvadore Bartolomei, Ilaria Benigni, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Domenico Caruso.

"Abbiamo letto, affermano i consiglieri leghisti, l’avviso pubblico per la selezione di quattro giovani da inserire in attività di tirocinio negli uffici del Comune, ma ci siamo resi conto che non è stata prevista la riserva di posti a favore delle persone con disabilità che più di altri avrebbero diritto ad essere aiutati nelle attività formative anche per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro. La riserva di posti non è stata nemmeno prevista in occasione dell’affidamento ad un’organizzazione di volontariato di alcuni servizi comunali come quello del Front Office e dei nidi comunali per l’importo complessivo di 43.730 euro per il periodo da settembre a dicembre dell’anno in corso. Ragioni di opportunità e sensibilità che nei casi citati sono mancate avrebbero imposto all’amministrazione Menesini di pensare alle persone con disabilità che non devono essere lasciate indietro da nessuno e soprattutto devono essere aiutate dalle istituzioni".

"Purtroppo - concludono i consiglieri della Lega - l’amministrazione Menesini, finora ha fatto poco o nulla per venire incontro al mondo della disabilità, ma può invertire la rotta accogliendo le nostre richieste prevedendo anche la riserva di posti per ogni offerta di lavoro".